«كنت بخاف أنام بالليل».. أنيسة حسونة تحكي تجربتها مع السرطان

قالت النائبة أنيسة حسونة، إن البعض يرى أن تجربتها مع السرطان ملهمة، مضيفة أنها لا تشعر بهذا ولكن وجود هذا الإحساس عند الناس نعمة من الله عليها.وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنها فقدت 50% من عضلات جسدها في العمليات ومن كثرة النوم على السرير.وأوضح النائبة أنيسة حسونة أنها كانت تشعر بآلام شديدة طوال ليلها وتخاف من النوم وكانت تلجأ إلى مشاهدة الكوميديا على التليفزيون لأنها لا تريد أن تثقل على أفراد عائلتها.وأشارت حسونة إلى أنها قامت بتأليف كتاب دون سابق إنذار بعد عام من إجراء العملية، وقبل الانتهاء من تناول جرعات الكيماوي.ولفتت إلى أن الدكتور البريطاني أخبرها عام 2016، أن السرطان سيعود لها بعد عامين ويقضي على حياتها.