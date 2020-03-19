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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

انطلاق حملة إغاثة حزب الوفد للوقاية من كورونا (صور)

الخميس 19/مارس/2020 - 03:56 م
حملة إغاثة حزب الوفد
حملة إغاثة حزب الوفد
إسلام نصير
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انطلقت، منذ قليل، حملة الإغاثة التي نظمها حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ لتجوب شوارع القاهرة والجيزة، لتوعية المواطنين وتوزيع حقائب تعقيم، بمشاركة عدد من قيادات الوفد ونوابه وشبابه.

خرجت الحملة من المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي، لتوعية الأهالي في الشوارع بأسباب وطرق عدوى الفيروس، وأساليب ووسائل الوقاية من خطر الإصابة به.

وردد شباب الوفد شعارات: "احمي بلدك حافظ على بلدك"، و"حزب الوفد يدعوكم للحفاظ على أنفسكم من الإصابة بفيروس كورونا".

ونظمت الحملة لجنة الطوارئ الصحية الوطنية في حزب الوفد، برئاسة الدكتور محمد نصر، رئيس اللجنة النوعية للصحة، وبالتعاون مع اللجنة النوعية للشباب، برئاسة المهندس محمد فؤاد، سكرتير مساعد الحزب.

وتستهدف الحملة توعية المواطنين بمخاطر الفيروس، ووسائل مواجهته، وطرق الوقاية منه، وحمايتهم من خطره، وتتضمن رسالة الحملة أن حزب الوفد ما كان وما زال وسيظل داعمًا للدولة المصرية وللوطن والمواطن.

وجهّز شباب حزب الوفد من محافظتي القاهرة والجيزة، بالتعاون مع أعضاء اللجنة المنظمة الحقائب الصحية التي تحتوي بداخلها على برشور توعية، يوضح تفاصيل عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى بعض الوسائل المستخدمة في التصدي للمرض، مثل: "الكمامة، وزجاجة كحول إيثيلي، وجوارب اليد الطبية، وبعض وسائل التعقيم الأخرى".

وقبل انطلاق الحملة، اجتمعت الدكتورة أميرة أبوشقة، مساعد رئيس حزب الوفد، بالشباب المشارك في الحملة، وشاركت معهم التدابير الاحترازية الوقائية التي أصدرتها وزارة الصحة والسكان لتوعية المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا خلال عمل الحملة.

وطلبت "أبوشقة" من الشباب المشارك في حملة إغاثة الوفد توزيع "بروشور" وأدوات التعقيم على المواطنين وتعريفهم أولويات التطهير والتعقيم بالحديث مع المواطنين وتذكيرهم بالإرشادات الطبية للمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.
حملة إغاثة حزب الوفد
حملة إغاثة حزب الوفد
حملة إغاثة حزب الوفد
حملة إغاثة حزب الوفد
انطلاق حملة إغاثة حزب الوفد للوقاية من كورونا (صور)
انطلاق حملة إغاثة حزب الوفد للوقاية من كورونا (صور)
حملة إغاثة حزب الوفد
حملة إغاثة حزب الوفد
حملة إغاثة حزب الوفد
حملة إغاثة حزب الوفد
انطلاق حملة إغاثة حزب الوفد للوقاية من كورونا (صور)
انطلاق حملة إغاثة حزب الوفد للوقاية من كورونا (صور)

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