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محمد العسيري
الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين ترفض استغلال قوات الاحتلال الإسرائيلي لوباء «كورونا»

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:33 م
كورونا
كورونا
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رفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، استغلال وباء "كورونا" من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لتنفيذ المزيد من التصعيد الإجرامي الهادف لمزيد من الأعمال الاستيطانية، للاستمرار في البناء والتوسع الاستعماري، وفتح شهية الاحتلال لمزيد من الضم والتهويد.

وأضافت اللجنة وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية اليوم في مدينة رام الله: أن التصعيد الاستيطاني يأتي بالتزامن مع جرائم قطعان المستوطنين الذين يعيثون فسادًا واعتداء ضد أبناء الشعب الفلسطيني من خلال قطع الأشجار والاعتداء على البيوت والسيارات في الشوارع، والبدء بشق طرق للمستوطنين، معتقدين أنه يمكن الاستفادة باستغلال هذا الوضع القائم.

وحذرت اللجنة من إهمال الاحتلال ومنعه عملية التعقيم الذي يقوم بها المتطوعون من أبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة الوباء، بالتزامن مع هدم البيوت والبناء والتوسع الاستيطاني الاستعماري داخل عاصمة دولة فلسطين المحتلة.

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