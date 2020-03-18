رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مرتكب واقعة التعدى على كلب بالسيدة زينب

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:51 م
ضبط متهم
ضبط متهم
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة الفيديو الذي تم تداولته خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعدي شاب على حيوان بمنطقة السيدة زينب.

تداولت إحدى صفحات موقع "فيسبوك" مقطع فيديو ظهر خلاله أحد الأشخاص حال الاعتداء على كلب، وإلقائه على الأرض وتعذيبه أثناء هطول الأمطار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة شاب عمره 23 سنة، عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأشار إلى أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

وزيرة الصحة توضح أسباب زيادة أعداد المصابين بـ«كورونا»

وزير التعليم العالى يناشد الطلاب بضرورة البقاء فى المنزل

الباز يطالب بإغلاق الكباريهات لمواجهة «كورونا»

الصور

image description

تطهير ديوان عام الإسكندرية ومباني الأحياء (صور)

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

image description

«قفاز وكمامة».. صاحب مطعم يحمي زبائنه من كورونا (صور)

image description

كورونا يصنع مجموعة جديدة من أثرياء الحرب بالإسكندرية (صور)

image description

من مطهر للحلاقة إلى مواجهة كورونا.. حكاية كولونيا «555»

الأكثر قراءة

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

الصحة العالمية: لن يتم توفير لقاح كورونا قبل 12 شهرًا

شقيق ياسمين عبدالعزيز يُثير الجدل من جديد.. طالبها بالزواج

الصحة العالمية: 177 ألف مصاب بكورونا فى 150 دولة

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

«اللى حضّر العفريت».. الصين تختبر لقاحًا مضادًا لكورونا

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

لبن الأم يمنع «تعفن الدم» بين الأطفال

منوعات

نتيجة قرعة الحج 2020 بجميع المحافظات

كيف تجعل نباتات حوض السمك جذابة؟

علماء يطورون مستحضرا من فسيفساء التبغ لمكافحة كورونا

ماذا تفعل عندما تتعرض لأسئلة غير مناسبة في مقابلات العمل؟

مقالات الرأي
أ.د. فاطمة الصعيدي
الحضور والغياب.. في مجموعة "باب مروحة" لأماني الشرقاوي
ثروت الخرباوي
كفكف دموعك يا نبى
مؤمن المحمدي
هل النحو «علم»؟
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى البابا شنودة الثالث المِعطاء
المزيد

الثقافة

«يوميات نص الليل» لـ مصطفى محمود توقظ العقل

شروط مسابقة فن الكاريكاتير بالمجلس الأعلى للثقافة

«السنجلة جنتلة».. عبارة العازب للمتزوج

بعد إلغاء الحفل.. جائزة زايد للكتاب تعتمد أسماء الفائزين