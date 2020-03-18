ضبط مرتكب واقعة التعدى على كلب بالسيدة زينب

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة الفيديو الذي تم تداولته خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعدي شاب على حيوان بمنطقة السيدة زينب.تداولت إحدى صفحات موقع "فيسبوك" مقطع فيديو ظهر خلاله أحد الأشخاص حال الاعتداء على كلب، وإلقائه على الأرض وتعذيبه أثناء هطول الأمطار.بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة شاب عمره 23 سنة، عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأشار إلى أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.