الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشرة فلسطينيين من الضفة الغربية.وأوضح نادي الأسير، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء، أن ستة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة رام الله والبيرة، فيما جرى اعتقال مواطن من بلدة عزون بقلقيلية، ومواطن أمام حاجز زعترة جنوب نابلس، ومواطن من بلدة سلوان في القدس، إضافة إلى أمين سر حركة فتح في العيساوية.