تامر أمين: الكحول أصبح أغلى من البترول (فيديو)

قال الإعلامي تامر أمين، إن الكحول أصبح اليوم أغلى من البترول وكل المعادن لأنه أكثر الأشياء التي تقضي على الفيروسات.وأشاد خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، بقرار وزارة التجارة، حول منع تصدير الكحول وكل مشتقاته التي تدخل في صناعة المطهرات والمحاليل لحاجة السوق المحلي إليه، مؤكدا أن الكولونيا تحتوي على كحول ويعتبر مطهر ويكون شديد الفعالية، مشيرا إلى أن أي مادة تضاف للكحول تفسده وتبطل فعالياته إلا المياه.