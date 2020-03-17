خالد أبو بكر عن مشاركة الجيش في تعقيم المنشآت: «حاسس إننا في أوروبا»

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة، بتعقيم المنشآت، قائلا: "أنا حاسس إن المشهد ده في أوروبا، الجيش به كوادر ثقيلة علميا وفاهمين كويس، حيث يقومون بتعقيم المنشآت والمدارس والجماعات، وكل التحية لإدارة الحرب الكيميائية بما يمتلكونه من علم منظم".وأضاف أبو بكر، في برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، أن الجيش هو السند والداعم في أوقات الأزمات ونثق به بشكل كبير، حيث إن لديهم الجاهزية الكاملة لكافة التفاصيل.وعرض البرنامج، مقاطع مسجلة لعناصر القوات المسلحة وهي تقوم بعمليات تطهير شاملة للمنشآت وداخل الجامعات والكليات.