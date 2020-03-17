حسين فهمي: أغاني المهرجانات ناجحة ويجب احتواء مطربيها

تحدث الفنان حسين فهمي عن أزمة أغاني المهرجانات، قائلا: "أزمة ملهاش لازمة والفنان هاني شاكر صديق عزيز ولكنني كنت أرى ضرورة احتواء مطربي المهرجانات".





وأضاف حسين فهمي، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن أغاني المهرجانات ناجحة وتعبر عن قصة نجاح مثل أغنية "بنت الجيران"، لافتا إلى أن تلك الأغاني تعبر عن هذا العصر.



