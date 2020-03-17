حماية المستهلك: حبس السلع عن التداول لتعطيش السوق جريمة

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن غرفة عمليات الجهاز منعقدة؛ لمتابعة إجراءات متابعة الأسواق، لمنع المتلاعبين بالأسعار من استغلال الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.





وأضاف «عبد المعطي» في مداخلة هاتفية، ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «دي إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري: «19588 خط ساخن وخدمة المواطن رقيب عبر الواتساب لتلقى شكاوى المستهلكين من ارتفاع الأسعار أو التعرض لممارسات سلبية ضارة أو ووجود أماكن تحجب السلع عن التداول خاصة الكمامات والمنظفات والمطهرات».





وتابع راضي عبد المعطي: «اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، وقانون حماية المستهلك يجرم حبس السلع عن التداول لتعطيش السوق، وفريق العمل متواجد في كل المحافظات، وفي محافظة الفيوم تم ضبط مكان يبع الكمامات والمنظفات مجهولة المصدر في محاولة لاستغلال المواطنين».



