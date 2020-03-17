عمرو أديب عن قرار منع الشيشة: «إنت مش حر لأنك بتضر»

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بقرار منع الشيشة في المقاهي كإجراء احترازي لمكافحة تفشي فيروس «كورونا» المستجد، قائلًا: «أنت مش حر لأنك بتضر».وحذر «أديب»، خلال تقديم برنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «mbc مصر»، من إعادة الشيشة إلى المقاهي، مناشدًا الدولة أن تضرب بيد من حديد في هذا الأمر.وتابع: «مش عايزين نرفص نعمة ربنا، متنزلوناش على ركبنا، أرجوكم صونوا النعمة اللي ربنا أعطاها لينا، بشويش هنعدي، وعندنا إيمان بربنا وبرحمته».وناشد «أديب» أصحاب المحال التجارية بتقييد الكميات المباعة من مواد الوقاية لكل فرد، معقبا: «اللي يجي يشتري صندوق قوله لا كفاية علبتين».