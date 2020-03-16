محمد الباز: «الجارديان» لها تاريخ طويل فى الأكاذيب والشائعات

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» الضوء على أكاذيب صحيفة «الجارديان» البريطانية حول وجود 19 ألف مصاب بفيروس كورونا في مصر.وأوضح «الباز» في برنامجه «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، أن «الجارديان» مملوكة بشكل كامل لقطر، وبيننا وبينهم تاريخ طويل في الأكاذيب والشائعات، فهي أول من نشرت أكذوبة أن ثروة مبارك 70 مليار دولار، ونشرت خبرا أن توني بلير مستشارا اقتصاديا للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم تكذيبه.وأضاف، أن البحث الطبي الذي نشرته «الجارديان» عن معدلات الإصابة بكورونا في مصر، لطبيب كندي مغمور، واستند إلى منهج الاحتمالات في بحثه لتقدير نسبة المصابين، مشيرا إلى أن هذا البحث الطبي ليس له أي أساس علمي طبي.وتابع: أنه كان من الممكن قبول هذه الافتراضات والاحتمالات لو لم تكن هناك جهة مثل منظمة الصحة العالمية تعلن عدد الإصابات في مصر بشكل مستمر.وتابع: أن مدير مكتب «نيويورك تايمز» تفاعل مع ما تم نشره بالأمس وأعاد تغريده، لكنه اعتذر اليوم عن هذا الأمر.