رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد الباز: «الجارديان» لها تاريخ طويل فى الأكاذيب والشائعات

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:47 م
محمد الباز
محمد الباز
محمود عرفات
طباعة
سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» الضوء على أكاذيب صحيفة «الجارديان» البريطانية حول وجود 19 ألف مصاب بفيروس كورونا في مصر.

وأوضح «الباز» في برنامجه «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، أن «الجارديان» مملوكة بشكل كامل لقطر، وبيننا وبينهم تاريخ طويل في الأكاذيب والشائعات، فهي أول من نشرت أكذوبة أن ثروة مبارك 70 مليار دولار، ونشرت خبرا أن توني بلير مستشارا اقتصاديا للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم تكذيبه.

وأضاف، أن البحث الطبي الذي نشرته «الجارديان» عن معدلات الإصابة بكورونا في مصر، لطبيب كندي مغمور، واستند إلى منهج الاحتمالات في بحثه لتقدير نسبة المصابين، مشيرا إلى أن هذا البحث الطبي ليس له أي أساس علمي طبي.

وتابع: أنه كان من الممكن قبول هذه الافتراضات والاحتمالات لو لم تكن هناك جهة مثل منظمة الصحة العالمية تعلن عدد الإصابات في مصر بشكل مستمر.

وتابع: أن مدير مكتب «نيويورك تايمز» تفاعل مع ما تم نشره بالأمس وأعاد تغريده، لكنه اعتذر اليوم عن هذا الأمر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«في 10 ثوانٍ».. كيف تتأكد من عدم إصابتك بـ«كورونا»؟ (فيديو)

باستثناء الأجهزة الخدمية.. مدبولى: قرار بتخفيض عدد العاملين فى أجهزة الدولة خلال ساعات

وزيرة الصحة: حجر صحي لـ300 أسرة في الدقهلية (فيديو)

«الصحة»: حالتا وفاة و40 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الصور

image description

الفرز وتجميع الأصوات فى انتخابات نقابة المحامين

image description

«سيدة بركة الطين».. رفضت ترك منزلها وتكفلت بها وزارة التضامن

image description

نرمين ماهر تحضر ديفيليه محمد شهبندر

image description

حملات لتطهير السفن وأرصفة ميناء دمياط (صور)

image description

توافد المحامين على انتخابات النقابة بمحكمة الجيزة (صور)

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: حجر صحي لـ300 أسرة في الدقهلية (فيديو)

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين بالحكومة

حماقى يوضح حقيقة إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

محمد الجارحى: وضع مستشفى 25 يناير تحت تصرف الصحة لمجابهة كورونا

اليوم.. أول تجربة على البشر للقاح وقائي من كورونا

أمريكا: المستشفيات ستواجه صعوبات في التعامل مع كورونا

كورونا يتسبب في ارتفاع أسعار الثوم

منوعات

«التعاون حياة».. طلاب صيدلة القاهرة يطلقون مبادرة للتوعية من كورونا

الأوبرا العالمية تقدم عروضها إلكترونيًا

المغرب يغلق المطاعم ودور السينما ومراكز الترفيه والملاعب

حقيقة تحويل رونالدو فنادقه إلى مستشفيات لعلاج مصابى كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقطة «الجارديان» الجديدة
لواء.حمدى البطران
المصريون الجدد
القس. رفعت فكرى
قالوا عن الأم
سيد عبدالقادر
فيـــروس القـــرن
المزيد

الثقافة

نجل إدوار الخراط يفتح خزائن أسراره: والدي لم يَحظ بجماهيرية.. وضعف ذاكرته أبعدته عن التحليل السياسي (حوار)

في ذكرى مولده الـ94.. ما مصير مكتبة إدوار الخراط؟

رئيس الأوبرا يتفقد مسارح القاهرة والإسكندرية ودمنهور (صور)

«حيوات بديلة» العدد الـ12 من مجلة «أمكنة»: لقاء تفاعلي بوكالة بهنا