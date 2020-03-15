الجيش الليبي: السراج لا يملك قرار الخروج من بيته

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن هناك استهجان كبير على المستوى الشعبي في ليبيا حول وجود فايز السراج، فقد عُلقت عليه آمال كبيرة في البداية، وقدم وعودا بعد اتفاق الصخيرات للشعب الليبي، لكن آية المنافق ثلاث منها إذا وعد أخلف، وهو ما حدث مع فايز السراج أنه أخلف وعوده مع الشعب الليبي.وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن المليشيات تغولت على فايز السراج بشكل كبير وسيطرت عليه بشكل كبير، سواء كان بناء على اتفاق بينهم أو أنه غير قادر على الإدارة فسيطرت عليه المليشيات، لكن الذي لا خلاف عليه الآن أن السراج لا يملك قرار الخروج من بيته بعد سيطرة المليشيات، خاصة بعدما تغولت ومارست سرقاته ونهبها في ليبيا، وتحويلها الأموال إلى تركيا.وواصل أن غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا قال إن ليبيا تنهب بشكل واضح، موضحا أن ليبيا انعدمت فيها الكهرباء رغم أنها دولة نفطية وتغيب فيها الكهرباء لمدة أكثر من 10 ساعات.وتابع أن ليبيا لا يوجد بها أموال نقدية لدرجة أن الليبيين يتهكمون على المرتب ويقولون أنه مثل المريض يمكن أن تزوره في المستشفى، ولا يمكن أن تحصل عليه.واستكمل أن حكومة السراج تمنح الليبيين ألف دولار حصة أرباب الأسر، وتشجعك على صرفها من تركيا لأن البنوك التركية تحصل على عمولات، موضحا أن كل المليشيات التي سرقت الأموال من ليبيا حولته إلى تركيا.