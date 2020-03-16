رئيس «قناة السويس»: نطمح فى زيادة السفن العابرة إلى 200 سفينة (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه ليس هناك أي حدود لطموحه فيما يتعلق بتطوير القناة وزيادة أعداد السفن العابرة، حيث أكد أنه يطمح بزيادة أعداد السفن لتصل إلى 200 سفينة بدلًا من 95 سفينة.





وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «أون إي»، أن إيرادات القناة وصلت إلى 6 مليارات دولار، ويطمح أن تحقق الشركات نفس معدل الدخل وأكثر، مشيرًا إلى إدخال نظام الحجز الإلكتروني للسفن لتوفير الوقت، في إطار التحول الرقمي، وذلك بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما أدى إلى تطور علاقتنا بعملائنا حيث كانت هناك فجوة قبل تطبيق هذا النظام.