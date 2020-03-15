الباز: مصر تتعامل مع أزمة سد النهضة بـ«نفس طويل»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر تتصرف وتتعامل مع أزمة سد النهضة بنفس طويل.وأضاف الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن مصر تواجه كورونا على كل المستويات، ولكن الحياة مستمرة ولا تتوقف، مشيرًا إلى أن زيارة نائب رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى القاهرة لها دلالة كبيرة وقد تظهر نتائجها الفترة القادمة، وتحرك مفاوضات سد النهضة.وعلق الباز على حالة الزعر من كورونا، على السوشيال ميديا، قائلا: "على التواصل الاجتماعي تشعر إنك في عالم من الفزع والرعب لا تتناسب مع حالة ناس عاقلة وفاهمة المفروض تقوم بمواجهة فيروس كورونا".