هبوط حاد بمستهل تعاملات البورصة

هوت أسهم ومؤشرات البورصة بصورة حادة لدى مستهل تعاملات اليوم الأحد، أول تداولات الأسبوع، مدعومة بعمليات بيع موسعة على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) عالميًا.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 7.13% بما يعادل 800 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 10394 نقطة، كما هبط المؤشر الثانوي EGX70 بنسبة 2.59 %، بما يعادل 28.4 نقطة خسارة ليسجل مستوى 1066 نقطة، وسط تداولات زهيدة لم تتجاوز قيمتها نحو 130 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 20.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 2000 صفقة بيع وشراء.