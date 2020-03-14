الباز يرد على المشككين في أعداد المصابين بـ«كورونا»

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، حالة التشكيك على مواقع التواصل الاجتماعي لأعداد المصابين بفيروس كورونا التي تعلنها وزارة الصحة.وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "ناس بتقول فيه حالات كثيرة ولم يعلن عنها، اللي يعلن العدد الصغير يعلن العدد الكبير، فالتحذيرات من التجمعات وتعليق الدراسة والنشاط الرياضي يقول إننا نواجه خطر حقيقي".وأضاف الباز: "لو الحكومة مشيت بكلام الفيسبوك البلد هتغرق، الحكومة تتخذ إجراءاتها، ولدينا نموذج تدريجي في التعامل مع الفيروس، وهناك تعليمات للمسئولين لدى الحكومة ألا يخضعوا لحالات استفزاز في الشارع، فالحكومة تعمل وفقًا لما تراه صحيحا".