هل ستعود الدراسة بعد أسبوعين؟.. وزير التعليم:«سؤال صعب»

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن معدل العمل سيزيد علينا خلال فترة تعليق الدراسة، مشيرًا إلى أننا لن نستريح كدولة إلا عندما نعلم أن كورونا وباء عالمي وأن لنا دور كبير ليس الحكومة فقط بل الأفراد.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": «عملنا اللى نقدر عليه وهنعمل اللى نقدر عليه ونحتاج معاونة الناس وتفهمهم لما يحدث».وعن سؤال من الإعلامي عمرو أديب: هل تعليق الدراسة أسبوعين وسنراجع تجديدهم أم هل تعود الدراسة فعلا بعد أسبوعين، ليجيب الوزير: «ده سؤال صعب محدش يقدر يجاوب عليه دلوقتي، لأن سرعة انتشار الوباء حول العالم مختلفة والمعطيات تتغير فى وقت قصير».