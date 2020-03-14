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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير الأوقاف: تجنبوا المصافحة والتقبيل والمعانقة

السبت 14/مارس/2020 - 09:53 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
رباب الأهواني
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شدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بضرورة تجنب المواطنين المصافحة والتقبيل لمنع انتشار فيروس كورونا. وأضاف وزير الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن المحافظة على الصحة مقصد من المقاصد الشرعية بعد الدين والوطن والعرض، موصياً بضرورة التخلي عن جميع التجمعات غير الضرورية. وأشار إلى أن كل رجال الوزراة مجندون بقضية النظافة فى المساجد، متابعا: "من الأولى الأخذ بكلام الفقهاء بعدم المعانقة والتخفيف من المصافحة والحفاظ على الأرواح مقدم على كل شيء وطهروا بيوتكم وأماكن العمل فهي نصف الإيمان"، داعيا: "ربنا يحفظ مصر وأهلها من كل سوء". يذكر أن وزارة الأوقاف نبهت على جميع الأئمة والخطباء الالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة، بما لا يزيد على ربع ساعة وذلك حرصا على الأخذ بأسباب الوقاية من الأمراض، كما نصحت بترك مسافات كافية بين صفوف المصلين ما وسع المسجد ذلك سواء في أثناء الخطبة أم في أثناء الصلاة، مراعاة للظرف الآني الطارئ، مع التأكيد على فتح منافذ التهوية قبل الصلاة بوقت كاف.

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