آسر ياسين يكشف تفاصيل دوره في «الشايب»



وعن ظهور أبطال "ولاد رزق" معه خلال أحداث الفيلم قال، من الممكن أن يظهر معه شخصيات من ولاد رزق، أو أن ينضم هو إليهم.



الفيلم من بطولة آسر ياسين، عمرو عبدالجليل، محمد لطفي، بيومي فؤاد، ومخرج الفيلم حسين المنباوي، والمؤلف صلاح الجهيني، الذي يشاركه التأليف السيناريست كريم أسامة.



وكان آسر ياسين، قد ظهر كضيف شرف على فيلم "ولاد رزق 2"، والذي يحمل عنوان "عودة أسود الأرض"، وهو من بطولة أحمد عز ونسرين أمين وأحمد الفيشاوي وعمرو يوسف وخالد الصاوي وباسم سمرة وغيرهم، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.



كشف الفنان آسر ياسين، تفاصيل دوره في فيلم "الشايب"، والذي يقوم ببطولته ويستعد لعرضه خلال الفترة المقبلة.وقال آسر، خلال لقائه في برنامج "The Insider" بالعربي، والمذاع عبر فضائية تلفزيون دبي، إنه يؤدي شخصية شاب تعرض لحادث، ويسعى للانتقام ولا يفرق معه الحياة أو الموت.