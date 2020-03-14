ترامب: خضعت لفحص «كورونا» وأنتظر النتيجة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه خضع لفحص فيروس كورونا أمس، وينتظر النتائج للتأكد ما إذا كان مصابا بالمرض أم لا.وقال ترامب في مؤتمر صحفي مساء اليوم، في البيت الأبيض، بشأن فيروس كورونا، إن الولايات المتحدة سجلت حتى الآن 50 حالة وفاة بفيروس كورونا.وأكد ترامب أنه لا يستبعد ضم بريطانيا لقائمة حظر السفر إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يدرس هذا الأمر، بعد فرض حظر على جميع الدول الأوروبية في وقت سابق باستثناء بريطانيا.وكشفت تقارير أمريكية عن أن ترامب التقى في وقت سابق مسئولين اثنين ثبت إصابتهما بفيروس كورونا.