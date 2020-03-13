حقيقة فتح باب الإجازات دون أجر لموظفى الجهاز الإدارى دون ضوابط

نفى المركز الاعلامى لرئاسة الوزراء ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن قيام الحكومة بفتح باب الإجازات دون أجر لموظفي الجهاز الإداري للدولة دون ضوابط.وقال المركز في بيان له قبل قليل، إنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أن منح الإجازات يتم وفقًا للضوابط التي وضعها قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وفصلتها لائحته التنفيذية، وأن الأمر يخضع تمامًا لمصلحة العمل، وفقًا لما تقرره السلطة المختصة.وهناك إجازات وجوبية بحكم القانون، مثل إجازات رعاية الطفل، وإجازة مرافقة الزواج، كما أن هناك إجازات جوازية تتطلب موافقة السلطة المختصة، مثل الإجازات الخاصة دون أجر.هذا وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1459 لسنة 2018 بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة دون أجر التي يبديها الموظف، وتقدرها السلطة المختصة، وذلك وفقًا للقانون، كما أن الدولة تحاول توفير جميع سبل الدعم لأبنائها في الخارج، حيث إن تحويلات المصريين بالخارج تعد أحد مصادر النقد الأجنبي في البلاد.وفي النهاية، ناشد الجهاز وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الإدارات المعنية بالجهاز للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب مُوظفي الدولة.