الطقس السيىء يوقف تصوير «الفتوة» و«البرنس»

قرر المخرج حسين المنباوي إيقاف تصوير أحداث مسلسله الجديد «الفتوة» وكانت بمدينة الإنتاج الإعلامي بسبب الأحوال الجوية، والتحذيرات التي أظهرت خطورتها خلال اليومين المقبلين.وقالت مصادر لـ«الدستور»، إن تصوير العمل سيتوقف 3 أيام على أن يعود مرة أخرى يوم الأحد المقبل، بسبب الطقس.وفي السياق، قرر المخرج محمد سامي وقف تصوير «البرنس» لمحمد رمضان لحين استقرار الأجواء الجوية.ويشارك في بطولة المسلسل بجانب ياسر جلال ومي عمر، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، مجدي فكري، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، ليلى أحمد زاهر، عهدي صادق وعدد آخر من الفنانين.مسلسل «البرنس» تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.