قبل موجة الطقس السيئ.. نشاط لحركة الرياح بمطروح

شهدت محافظة مطروح، مساء اليوم، نشاطا في حركة الرياح، قبل العاصفة الترابية التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية رفع حالة الطوارئ والاستعداد للقصوى تحسبا لحدوث تداعيات.ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل الفورى مع موجة الطقس السيئ والتقلبات المناخية المتوقعة التى قد تتعرض لها البلاد واحتمالية سقوط أمطار غزيزة ونشاط شديد للرياح.وشدد محافظ مطروح على تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن الثمانية والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للإبلاغ عن أى أحداث طارئة فى حينها لسرعة التعامل الفوري معها.وأعلن الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات المحافظة وجاهزية سيارات الإسعاف على الطرق وانعقاد غرفة أزمات طوارئ على مدار الساعة تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتجهيز السيارات والمعدات ورفع درجة التأهب والاستعداد القصوي بجميع أفرع الشركة على مستوى المحافظة والتنسيق مع غرفة الأزمات والطوارئ بمجلس الوزراء والشركة القابضة والمحافظة لمتابعة الحالة الجوية أولا بأول بالإضافة إلى الغاء الإجازات للعاملين.