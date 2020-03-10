«العدل» توجه المحاكم لاتخاذ احتياطات السلامة والصحة العامة

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل توجيهاته لإدارة التفتيش القضائى بمخاطبة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية بمراجعة جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المحاكم.واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تقليل كثافة المتواجدين، وذلك من خلال تقسيم نظر القضايا أمام كل دائرة في المحكمة إلى قسمين يبدأ نظر القسم الأول مع موعد بداية فتح الجلسات المقرر بالجمعية العمومية حتى الساعة 11.30 صباحا، ويسمى "رول" (أ)، ثم يبدأ بعد مرور وقت قليل القسم الثاني لذات الجلسة ويسمى "رول" (ب)، الأمر الذي سيساعد على الحد من كثافة المواطنين بالمحكمة في ذات الوقت ويحد من فرص انتشار العدوى بين المتقاضين.و أصدر وزير العدل توجيهاته إلى مساعديه للشهر العقاري، وللخبراء، والطب الشرعي، والديوان العام باتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المنشآت التابعة لوزارة العدل وتوعية العاملين بكيفية تجنب العدوى والإجراءات التى يتم اتباعها في هذا الشأن.وتأتي هذه الإجراءات في إطار اهتمامات وزير العدل برفع مستوى النظافة والسلامة الصحية، في جميع المحاكم والمنشآت التابعة لوزارة العدل على مستوى الجمهورية، حرصًا على صحة العاملين والمترددين عليها.