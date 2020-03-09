استئناف الرحلات بين السعودية ومصر لتمكين الزائرين من العودة

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في مصر، استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة والقاهرة بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس وغيرها من الشركات ليومي الثلاثاء والأربعاء 10-11 مارس، وفق جداولها المعتادة لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة.وأضافت السفارة أنه يمكن للمواطنين التواصل مباشرة مع الشركات لترتيب سفرهم خلال هذين اليومين دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغيير الحجوزات.