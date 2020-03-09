رئيس وزراء إيطاليا يعلن عزل البلاد ووقف الأنشطة الرياضية

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أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، عزل إيطاليا بالكامل وليس إقليم لومبارديا فقط، وحظر التجمعات بالكامل، لمدة شهر من اليوم.وطلب رئيس الوزراء من المواطنين البقاء في منازلهم قائلا: "علينا التفكير في الصالح العام، وصحة المواطنين علينا أن نقف من أجل الحفاظ على وجود إيطاليا".