«الأوقاف» تلغى الدروس والتجمعات فى المساجد

قالت وزارة الأوقاف، إنه حال عدم توفر ساحات مفتوحة بالمساجد ستقام الجمعة بالمسجد مع اتخاذ إجراءات النظافة المستمرة، مؤكدة أن أي واعظة تخالف تعليمات الوزارة بشأن عدم إقامة أي دروس أو تجميع للسيدات لغير الصلاة سيتم إلغاء تصريحها فورًا.وحذرت الأوقاف، جميع العاملين بالأوقاف الإدلاء بأي تصريحات في هذا الشأن سوى ما ينشر على الموقع الرسمي للوزارة من بيانات رسمية في مرحلة تتطلب أعلى درجة الدقة في كل كلمة.