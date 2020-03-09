«فتوى الأزهر» يشيد بتخصيص يوم لإحياء ذكرى الشهداء

أشاد الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الفتوى العالمي بالأزهر الشريف، بالدور الذي تقوم به الدولة في تخصيص يوم لإحياء ذكرى الشهداء وتضحيات وبطولات الشهداء للحفاظ على أمن واستقرار مصر.وقال مدير مركز الفتوى العالمي بالأزهر الشريف، في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc"، إن الأزهر الشريف أصدر بيانا تحدث عن الشهيد ومكانته، وتقديره لاهتمام الرئيس السيسي بهذا اليوم وبدور أبطالنا من القوات المسلحة والشرطة في الدفاع عن الوطن.وأوضح مدير مركز الفتوى العالمي بالأزهر الشريف، أن الشهيد هو الذي كلف من قبل الدولة والقوات المسلحة والشرطة للدفاع عن الأرض والعرض ضد الأعداء، وهناك من يشوهون الأفهام تجاه النصوص الدينية يؤولونها تأويلات تخدم مصالحهم الشخصية ويتجهون بهذا الأمر إلى قتل الأبرياء العزل هو فهم فاسد.وأكد مدير مركز الفتوى العالمي بالأزهر الشريف، أن ما يقوم به هؤلاء الإرهابيون من قتل للأبرياء لا علاقة له بالشهادة، ولكنهم خرجوا عن تعاليم الدين الإسلامي.ووجه مدير مركز الفتوى العالمي بالأزهر الشريف أسمى آيات الشكر والعرفان للقوات المسلحة، وأسر الشهداء الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والتضحية والفداء لمصر، بمناسبة يوم الشهيد.