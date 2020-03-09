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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة 3 متهمين بقتل فتاة بسبب خلافات عائلية للجنايات

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:23 م
متهمين
متهمين
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الخانكة، اليوم الاثنين، بإحالة ٣ متهمين لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهم بقتل فتاة والشروع في قتل والدتها بسبب خلافات النسب فيما بينهم.

ووجهت لهم النيابة تهمة القتل العمد بقتل المجنى عليها "فيروز س"، والشروع في قتل والدتها "منال ع" مستخدمين الأسلحة البيضاء بسبب خلافات النسب فيما بينهم.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم عماد م، باسم.ع، كرم.م عاطلين واعترف المتهمون أمام النيابة بارتكابهم جريمة قتل المجني عليها والشروع في قتل والدتها أثناء مشاجرة نشبت بينهم مع شقيقة المتهم الأول، واستعانت به لضربهما فتطورت المشاجرة لضربهما بالأسلحة البيضاء.
كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخصوص يفيد بقيام ٣ عاطلين بطعن سيدة ونجلتها بسبب خلافات النسب فيما بينهم، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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