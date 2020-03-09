إحالة 3 متهمين بقتل فتاة بسبب خلافات عائلية للجنايات

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم عماد م، باسم.ع، كرم.م عاطلين واعترف المتهمون أمام النيابة بارتكابهم جريمة قتل المجني عليها والشروع في قتل والدتها أثناء مشاجرة نشبت بينهم مع شقيقة المتهم الأول، واستعانت به لضربهما فتطورت المشاجرة لضربهما بالأسلحة البيضاء.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخصوص يفيد بقيام ٣ عاطلين بطعن سيدة ونجلتها بسبب خلافات النسب فيما بينهم، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

أمرت نيابة الخانكة، اليوم الاثنين، بإحالة ٣ متهمين لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهم بقتل فتاة والشروع في قتل والدتها بسبب خلافات النسب فيما بينهم.ووجهت لهم النيابة تهمة القتل العمد بقتل المجنى عليها "فيروز س"، والشروع في قتل والدتها "منال ع" مستخدمين الأسلحة البيضاء بسبب خلافات النسب فيما بينهم.