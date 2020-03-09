4 دول اتخذت إجراءات صارمة في مواجهة «كورونا»

اتخذت العديد من الدول حول العالم إجراءات وتدابير وقائية قاسية، لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، وتستمر بعض الدول في هذه الإجراءات رغم تأثيرها على الاقتصاد العالمي، ومنها فرض الحجر الصحي على مدن كاملة.تقدم "الدستور" خلال هذا التقرير أبرز هذه الدول:1- إيطالياأغلقت الحكومة الإيطالية جزءً كبيرا من شمال البلاد، وقيدت حركة ربع السكان الإيطاليين في المناطق المعروفة بأنها محرك اقتصادي للبلاد، وهذه الخطوة بمثابة تضحية بالاقتصاد الإيطالي على المدى القصير لإنقاذه من ويلات الفيروس.2- السعوديةأعلنت وزارة الداخلية السعودية تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتا بسبب رصد إصابات بفيروس "كورونا" المستجد في المحافظة.3- العراقفرضت السلطات العراقية الحجر المنزلي على قرية أبو حصانة بالكامل في محافظة ميسان أمس الأحد، بعد وفاة أحد المواطنين مصابا بالفيروس بخلاف إصابة آخرين.4- واشنطنذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الولايات المتحدة تغلق أجزاء من الولايات في محاولة لاحتواء فيروس "كورونا" الذي يتفشى سريعا في البلاد.وأحصت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 539 حالة في 34 ولاية، وأبلغت ولاية كونيتيكت عن أول حالة لها، وأعلنت واشنطن عن وفاة مريض آخر جراء الفيروس أمس الأحد، كما تم تسجيل 22 حالة وفاة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"وأعلنت ولايات واشنطن ونيويورك وكاليفورنيا وأوريغون حالات الطوارئ، وأغلقت الكثير من المدارس أبوابها في جميع أنحاء البلد، مما يثير القلق بشأن تأثر العملية التعليمية، ويثقل كاهل الأسر، والمجتمعات المحلية.