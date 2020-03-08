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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بعد ارتفاع عدد المصابين.. أديب: اللي كانوا بيسألوا عن كورونا انبسطوا

الأحد 08/مارس/2020 - 11:35 م
أديب
أديب
أحلام عبدالرحمن
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علق الإعلامي عمرو أديب، على ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 55 حالة في مصر، قائلًا:"كل من سأل أين الكورونا فلتسعدوا، من أسبوع قال لك واحد بس، مصر كلها واحد بس، هيص يا عم".

وكان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أعلن قبل قليل أن عدد الحالات التي ثبت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا، ارتفعت إلى 55 حالة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن 12 حالة تعافت، و43 حالة موجودة في مستشفى العزل.

وأوضح أن "الحالات الجديدة هي مصري صهر المصري القادم من صربيا المصاب بالفيروس، ومصري ممرض أحد المخالطين للمصري القادم من صربيا، وأحد المصريين العائدين من العمرة، واثنين أجانب أقارب لأجنبي تم عزله من يومين أعلن عنه ضمن الأعداد الـ45، وشخص زيادة عن الأعداد التي أعلن عن إيجابيتها من على متن المركب النيلية بالأقصر، والسابع هو الألماني الذي أعلن وفاته اليوم".

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