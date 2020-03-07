أول ظهور إعلامى لابنة الإعلامى سيف زاهر (فيديو)

حلت ليلى سيف زاهر، ووالدها الإعلامي الرياضي سيف زاهر، ضيفين على برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى "المصرية.وقال سيف زاهر، إن ابنته "بتزعل لما حد يقولها أنتي بنت سيف زاهر"، مشيرًا إلى أنه كان ضد لعبها كرة القدم النسائية، لكن مع إصرارها وإلحاح وافق لكن لم يكن يشاهد "لعبها".وأضاف زاهر: "لعبت كورة غصب، استسلمت أمام إلحاها، لعبت فترة مكنتش باتفرج، الناس كانت بتقولي بتلعب كويس افتكرتها مجاملة، لما روحت لقيتها بتلعب كويس".وأشارت ليلى إلى أنها بدأت تلعب كرة منذ 4 سنين، وفي البداية كانت تشعر باختلاف، لأنها تجد فتيات أخريات من حولها يلعبن "كرة القدم"، مؤكدة أنها لا تجد فارق بين البنت والولد في لعب كرة القدم.