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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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عكاشة: كلمة «بحبك» تزيد عُمر الرجل

الأحد 01/مارس/2020 - 05:34 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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عقدت لجنة الكتاب بنادي الجزيرة ندوة تحت عنوان «الحملة الوطنية لإزالة الوصمة عن المرض النفسي»، في لقاء مفتوح للدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية وأستاذ ورائد الطب النفسي في الشرق الأوسط، بإدارة الدكتور إبراهيم مجدي استشاري الطب النفسي والمخ والأعصاب.

تناقش الندوة كيفية التعامل مع المراهقين وأبطال الرياضة الناشئين، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي، والدكتور أحمد عكاشة، وإعلاميين، ونجوم رياضة ومجتمع من المهتمين بـ إزالة الوصمة عن المرض النفسي وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنه.

وقال الدكتور أحمد عكاشة إن، المرأة عندما تقول للرجل كلمة " بحبك" تزيد من عمره حسب العديد من الدراسات، فالآلهة عند الإغريق وقدماء المصريين واليونان كانوا من النساء.

وأضاف عكاشة، خلال الندوة أن الحب يزيد إفراز هرمون "الديبرومين" المسبب للسعادة، وهو مسؤول عن اللذة والبهجة، فالأشخاص الذين لا يشعرون بالحب فقدوا نصف حياتهم.

وأشار إلى أن، الرجل مرتبط بالمرأة ارتباط شديد فعلى سبيل المثال الرجل الذي يحب زوجته ويعيش معها قرابة الـ30 عامًا، عندما يتوفاها الله يموت بعدها في المتوسط أربع سنوات.

وأوضح عكاشة أن، الشخص الذي يحب أن ينسى كافة همومه وأوجاعه، ويرى أن كافة المشاكل أمامه بسيطة، ومن أكثر علاقات الحب راحة هى علاقة الأصدقاء لأنها دون التزامات.

وتابع أن، هناك دوائر كهربائية بالدماغ مسؤولة عن إعطاء المزاج الخاص بنا، فهناك أشخاص تخاف من المستقبل والماضي وهناك أشخاص تميل للنكد بطبيعتها وأغلب المصريين يميلون إلى مزاج الخوف والقلق.

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