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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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زوجة الشيخ طلال آل ثانى تكشف سر الزج بزوجها فى السجون القطرية

الأحد 01/مارس/2020 - 06:30 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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كشفت أسماء أريان زوجة الشيخ طلال آل ثاني حفيد مؤسس دولة قطر، عن سبب الزج بزوجها في السجون القطرية، قائلة:" إن سبب سجنه هو المطالبة بورثه وحقوقه كقطري قبل أن يكون شيخًا أو فردًا في الأسرة الحاكمة".

وأضافت زوجة الشيخ طلال آل ثاني حفيد مؤسس دولة قطر، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "التاسعة مساءً" المذاع على الفضائية "الأولى المصرية"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن السلطات القطرية صادرت جميع ممتلكات زوجها، لافتة إلى أنها لا تعرف حجم هذه الممتلكات، لكن هناك قطعة أرض مملوكة له يصل ثمنها لأكثر من 1.5 مليار ريال قطري.

وأوضحت أن، الجميع في قطر خائفون من بطش النظام، فيما لم يتدخل أحد للوساطة لحل المشكلة، متابعة: "المواطنين في قطر يقولون إذا كان هذا الأمر حدث لحفيد مؤسس الدولة فما بالنا بما قد يحدث لأي شخص آخر".

وأشارت إلى أن كل ذنب زوجها هو المطالبة بإرث أبيه بعد وفاته.

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