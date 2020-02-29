بدء اختبارات الدورة الخامسة من مسابقة «الصوت الذهبي»

بدأت اختبارات الدورة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبي بسينما الهناجر، والتي تستمر حتى نهاية شهر مارس، وينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية.تقدم لهذه الدورة 145 متسابقًا، من القاهرة وعدد من المحافظات منهم دمياط، الجيزة، شمال سيناء، بالإضافة لعدد من محافظات الوجه البحري والقبلي.تضم لجنة التحكيم الدكتور مصطفى محمد رئيسًا، وعضوية كل من الفنان الكبير هاني شنودة، سوليست الأوبرا الدكتورة إيمان مصطفى، المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع، والمطرب أحمد ابراهيم.يذكر أن الفنان الراحل محسن فاروق هو صاحب فكرة المسابقة ومؤسسها عام 2015، والتي تتضمن شروطها: أن يكون المتسابق مصري الجنسية، أن يكون سنه بين 18 وحتى 30 سنة، أن يقدم المتسابق في المرحلة الأولى من التصفيات أحد أعمال الموسيقى العربية، وفي المرحلة الثانية يقدم المتسابق طقطوقة أو دور أو منولوج، بالإضافة لقصيدة أو دور.