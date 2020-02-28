تامر عبد المنعم: كنت محظوظ بالعمل مع فنانين كبار (فيديو)

أعرب الفنان تامر عبد المنعم، عن سعادته بالعمل مع جيل من عظماء الفنانين داخل مصر مثل الفنانين "عادل إمام، ونور الشريف، والفنانة مديحة يسرى، فاروق الفيشاوي سمير صبرى"، متابعًا: "كنت محظوظا إني اشتغلت معاه".وأضاف تامر عبد المنعم خلال حواره ببرنامج "أون ست"، المذاع على فضائية "ONE"، مع الإعلامية شيرين حمدى، أن هذا الجيل من عمالقة الفن يمارسون الفن من أجل الفن، لافتًا إلى أن من أهم ما يميز هذا الجيل هو احترامهم لمهنة الفن بصورة كبيرة.وتابع: "مكنتش مصدق نفسى إنى بكتب وأمثل مع فنانين من هذا الجيل"، مبينًا أن هذا الجيل من الفنانين كان شغوفًا بعمله وفنه، حيث كانوا يحضرون إلى أماكن تصوير الأعمال الفنية قبل بدء التصوير بعدد كبير من الساعات.