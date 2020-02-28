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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: «ماسبيرو» الأمل في إصلاح ما تم إفساده من وسائل الإعلام

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:20 م
الدكتور شريف الورداني،
الدكتور شريف الورداني، عضو مجلس النواب،
إسلام نصير
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قال الدكتور شريف الورداني، عضو مجلس النواب، إن ما حدث من بعض التغيرات بقنوات الإذاعة والتليفزيون المصري، تعتبر بداية إعادة إحياء الثقافة والسلوكيات المصرية الأصيلة من جديد، مطالبًا بإرجاع البرامج البناءة والمتخصصة لفئات الشعب المصري، من الأطفال والشباب والناضجين، والمرأة، لأبناء الإنسان المصري على أسس ثقافية وأخلاقية ودينية صحيحة، لإصلاح ما تم إفساده خلال السنوات الماضية وخاصة ما بعد أحداث 2011.

وأضاف شريف الورداني، في بيان له اليوم، أن وسائل الإعلام تساهم بشكل كبير في بناء فكر ورؤية أبناء المجتمع المصري من خلال المحتوى الذي يقدم لهم عبر شاشات، خاصة أبناء المناطق البسيطة غير المؤهلين علميًا وثقافيًا لمشاهدة المحتوي المخالف للعادات والتقاليد والعرف العربي، ويقومون بتقليد وتجسيد هذه المضامين السلبية بشكل سريع، وأكبر دليل على ذلك انتشار بعض قصات الشعر الغريبة لدى الشباب، بعد إنتاج أفلام عدد من الأفلام بهذه القصات على أبطالها.

وطالب عضو مجلس النواب، القائمين على تطوير التليفزيون المصري بوضع خريطة، كاملة ومفصلة، للعمل على تصحيح المفاهيم والثقافات الغريبة التي احتلت عقول عدد كبير من الشباب، بفكر سليم ومختلف، وتجهيز محتويات مختلفة مسنودة على أسس دينية وعلمية صحيحة.

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