سفير الكويت فى عزاء الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك (صور)

وصل منذ قليل، محمد صالح الذويخ، سفير الكويت لدى مصر، إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، لتقديم واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.ويتلقى نجلا الرئيس الأسبق علاء وجمال مبارك العزاء في والدهما بحضور عدد من رجال الدولة.وشيع جثمان الرئيس الأسبق مبارك، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، الأربعاء الماضي في جنازة عسكرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من رجال الدولة.وتوفي مبارك، صباح الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 91 عامًا، وقدمت رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة العزاء للرئيس الأسبق لما قدمه من خدمات للوطن، وكونه أحد أبطال حرب أكتوبر.