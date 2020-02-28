غدًا.. عمرو دياب يحتفل بـ«سهران» فى المنارة

يستعد المطرب عمرو دياب لإحياء حفل غنائى مساء الغد بساحة مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، احتفالًا بألبومه الغنائي الجديد «سهران» الذي طرحه خلال الأيام الماضية.وكان من المقرر إقامته الحفل مساء اليوم، وتم تأجيله بسبب الحداد على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وإقامة العزاء الخاص به الليلة عقب صلاة المغرب بمسجد المشير طنطاوي.وفي سياق متصل، نعى النجم عمرو دياب الرئيس حسني مبارك، الذي توفي فجر الثلاثاء عن عمر يناهز ٩٢ عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.ونشر دياب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء لأسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تغمده الله برحمته وألهمهم الصبر والسلوان».