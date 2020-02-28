الزراعة تحذر من أخطاء «خطيرة» عند شراء الأدوية واللقاحات البيطرية

حذرت وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من ارتكاب عدد من الأخطاء وصفتها بـ"الخطيرة" عند شراء الأدوية واللقاحات البيطرية، قد تؤثر على الثروة الحيوانية، مشددة على ضرورة تجنبها والالتزام بالنصائح الفنية الواجبة في هذا الشأن.وأوضحت الهيئة، في بيان، أن من بين تلك الأخطاء 1- عدم الاهتمام باختيار الصيدليات والمراكز البيطرية المرخصة والمعتمدة عند شرائهم الأدوية والمستحضرات البيطرية.2- عدم مراجعة تواريخ صلاحية المنتجات وظروف تخزينها قبل الشراء.3- شراء المنتجات منتهية الصلاحية أو المخزنة في ظروف مخالفة للمنصوص عليها في بطاقة المنتج الموجود في الأسواق.4- شراء أي دواء أو مستحضر لأدوية بيطرية مفتوحة أو معبأه في غير عبوتها الأصلية.5- عدم استشارة أقرب عيادة بيطرية حكومية قبل شراء أي لقاحات خاصة غير مرخصة في حملات تحصين الحيوانات.6- عدم الاهتمام بحفظ الأدوية والمستحضرات البيطرية في ظروف التخزين المنصوص عليها في بطاقة المنتج.7- التعامل، في بعض الأحيان، مع المبيدات الحشرية محظورة الاستخدام، والتي تشكل خطرًا على المزرعة وصاحبها، وعلى الحيوانات، ما يستلزم استشارة أقرب عيادة بيطرية حكومية لمعرفة أنواع مكافِحات الطفيليات الخارجية المصرح باستخدامها في الدولة.8- عدم إهمال مزارع الإنتاج الحيواني، والمتابعة الدورية لحالة الحيوانات الصحية والغذائية.9- الاعتماد المطلق على العمالة في إعطاء الحيوانات الوصفات الدوائية والمستحضرات البيطرية، من دون رقابة شخصية، قد يسبب مضاعفات للحالة المرضية، نتيجة جرعات خاطئة أو تصنيف مغاير للمرض.10- عدم الاهتمام بحسن اختيار العمالة المؤهلة، التي تتمتع بالثقافة والخبرات الكافية للتعامل مع الأدوية البيطرية، وتمييز مواعيد الجرعات، مع الأدوية البيطرية.11- عدم استيفاء المنشآت البيطرية الخاصة للاشتراطات، عبر الزيارات التفتيشية من قبل مفتشي الهيئة، التي يتم خلالها التركيز على التأكد من تواريخ صلاحية الأدوية والمستحضرات البيطرية.12- عدم متابعة التخلص السليم من الأدوية والمواد البيطرية منتهية الصلاحية، وتراخيص الأطباء البيطريين العاملين في المنشآت البيطرية.13- التخزين غير السليم للأدوية والمستحضرات، وعدم التأكد من الاستعمال السليم للأدوية المخدرة والمراقبة ومتابعة المواد البيطرية الممنوع تداولها في الدولة.14- عدم الإبلاغ عن أي مخالفات قد تهدد سلامة الأغذية خلال مراحل السلسلة الغذائية، بسبب تداول أدوية مغشوشة أو مستحضرات بيطرية مخالفة للاشتراطات السليمة للتداول.