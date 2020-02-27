حقيقة هتك عرض طالبة بمدرسة ثانوية في أسيوط

نفى صلاح فتحي مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط، ما تردد عن هتك عرض طالبة داخل مدرسة ثانوي بواسطة قلم جاف بعد مشاجرة بينها وبين 3 طالبات.وقال صلاح فتحي في تصريحات لـ«الدستور» إن ما أثير حول الواقعة غير صحيح.يذكر أن الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أكد حدوث واقعة تحرش بطالبة داخل مدرسة بأسيوط، بعد مشاجرة بين مجموعة من الفتيات بالمرحلة الثانوية، مشيرا إلى أنه تم تحرير محضرا بالواقعة حمل رقم ١٩٧٧.وقال «مهران» إن تصرف الفتيات يعد جريمة، حيث تم هتك عرض الفتاة بالقوة والتهديد وهي جناية عقوبتها السجن المشدد.وفي السياق، كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة لم تتلق أي بلاغ رسمي بهذه الواقعة، وحتى الآن لم يتضح أي تفاصيل عنها، مشيرة إلى أن الوزارة ستحقق في الأمر لمعرفة حقيقته من عدمها.