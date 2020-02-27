الأحد.. مؤتمر لإعلان تفاصيل الدورة الخامسة لملتقى الخط العربي

يعقد الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والكاتب محمد بغدادي قوميسير عام الملتقى، مؤتمرا صحفيا، في السادسة مساء الأحد الأول من مارس القادم بسينما الهناجر، للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي بحضور أعضاء اللجنة العليا ولجنة الفرز واللجنة العلمية للملتقى.حيث يتم الإعلان عن أسماء المكرمين، ضيوف الشرف والمشاركين، كذلك الإعلان عن الندوات العلمية والورش المصاحبة للملتقى.وتضم فعاليات الدورة الجديدة معرضا للمشاركين في المسابقة الرسمية، بالإضافة إلى معرض عام لأعمال المكرمين وضيوف الشرف وكبار الخطاطين، كما يقام معرض خاص لأعمال الفنان الراحل عبد الرازق سالم أشهر من كتب كراسات الخط العربي للتعليم الإبتدائي، ويعد كتابه "دعاء القرآن" من أروع ما كتب بالخط الفارسي على النسق المصري بخبرة خطية وفنية يندر تكرارها.كما تقام على هامش الملتقى ندوة علمية دولية تناقش فنون الخط وتطوراته تحت عنوان "الحرف العربي والدراسات البينية".