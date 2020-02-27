محافظ الوادى الجديد يتفقد تطوير طريق مطار الخارجة

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بتجهيز المنطقة الواقعة بين طريق المطار والسور المجاور، وذلك بعمل طبقة من أرضيات الطائرات الهليكوبتر.جاء ذلك خلال تفقده أعمال تطوير وتجميل مدخل المحافظة بطريق مطار الخارجة، حيث وجه برفع كفاءة المنطقة المحيطة بطول الطريق وزراعتها بنباتات الزينة، لإضفاء مظهر حضاري لواجهة المحافظة.وتفقد المحافظ أيضا الجدارية الرئيسية أمام مدخل المطار، حيث وجه باستكمال المبانى يمين وشمال الجدارية، طبقًا للتشكيلات المعمارية المطلوبة، وكذلك الجدارية الثانية أمام معبد هيبس ومنطقة البجوات الأثرية، حيث وجه برفع الجدارية ووضع شعار المحافظة ورسمها بألوان تتماشي مع الطابع البيئي للواحات.