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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يعلن تحركات أمريكية لمواجهة «كورونا»

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:04 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة من الإجراءات لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، حال تفشيه داخل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن البلاد مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا الوباء القاتل.

وقال «ترامب»، بحسب قناة «الغد»: إن «تهديد كورونا سيظل منخفضا لمواطني أمريكا، وسنفعل كل ما هو ضروري في حال انتشار كورونا في الولايات المتحدة».

وأضاف: «أغلقنا حركة الطيران مع الدول التي يشكل انتشار كورونا فيها خطرا»، مشيرًا إلى عدد الإصابات ببلاده متدن للغاية، والذي بلغ 15 حالة فقط، كما أن بلاده في التصنيف الأول للدول المستعدة لمواجهة الفيروس.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الكونجرس خصص 2.5 مليار دولار لمواجهة كورونا، لافتًا إلى أن الميزانية مفتوحة للمزيد.

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