جامعة سوهاج تستضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار





شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع والبيئة بكلية الآثار بعنوان "أحدث الأكتشافات الأثرية"، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجديد، والتي حاضر بها الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وبحضور الدكتور عبدالناصر ياسين عميد الكلية، الدكتور أحمد الأنصاري وكيل الكلية لخدمة المجتمع والبيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وممثلين عن وزارة السياحة والآثار بسوهاج وطلاب الجامعة.

جامعة سوهاج



وفي بداية كلمته وجه رئيس الجامعة شكره للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وللمجلس الأعلى للآثار بصفة عامة للجهود الملموسة في مجال الاكتشافات الأثرية، موضحا أن الجامعة مستعدة لتقديم يد العون عن طريق كوادرها البشرية وإمكاناتها المتميزة ممثلة في كلية الآثار، في إزاحة الستار عن جميع الآثار المصرية القديمة التي لم يتم الكشف عنها بمحافظة سوهاج وهي كثيرة ونادرة.



ووجه الشكر للدكتور مصطفى وزيري ولجميع الأثريين لما بذلوه من جهد كبير بأيدٍ مصرية خالصة من أجل تنشيط حركة السياحة داخليا وخارجيا، آملًا في مزيد من التعاون الإيجابي البناء لتصبح محافظة سوهاج من أولى المحافظات في جذب السياحة الخارجية وإتاحة فرص عمل للشباب. وفي بداية كلمته وجه رئيس الجامعة شكره للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وللمجلس الأعلى للآثار بصفة عامة للجهود الملموسة في مجال الاكتشافات الأثرية، موضحا أن الجامعة مستعدة لتقديم يد العون عن طريق كوادرها البشرية وإمكاناتها المتميزة ممثلة في كلية الآثار، في إزاحة الستار عن جميع الآثار المصرية القديمة التي لم يتم الكشف عنها بمحافظة سوهاج وهي كثيرة ونادرة.ووجه الشكر للدكتور مصطفى وزيري ولجميع الأثريين لما بذلوه من جهد كبير بأيدٍ مصرية خالصة من أجل تنشيط حركة السياحة داخليا وخارجيا، آملًا في مزيد من التعاون الإيجابي البناء لتصبح محافظة سوهاج من أولى المحافظات في جذب السياحة الخارجية وإتاحة فرص عمل للشباب.

جامعة سوهاج