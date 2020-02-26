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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة سوهاج تستضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:40 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
محمود عبد العال
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شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع والبيئة بكلية الآثار بعنوان "أحدث الأكتشافات الأثرية"، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجديد، والتي حاضر بها الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وبحضور الدكتور عبدالناصر ياسين عميد الكلية، الدكتور أحمد الأنصاري وكيل الكلية لخدمة المجتمع والبيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وممثلين عن وزارة السياحة والآثار بسوهاج وطلاب الجامعة.

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

وفي بداية كلمته وجه رئيس الجامعة شكره للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وللمجلس الأعلى للآثار بصفة عامة للجهود الملموسة في مجال الاكتشافات الأثرية، موضحا أن الجامعة مستعدة لتقديم يد العون عن طريق كوادرها البشرية وإمكاناتها المتميزة ممثلة في كلية الآثار، في إزاحة الستار عن جميع الآثار المصرية القديمة التي لم يتم الكشف عنها بمحافظة سوهاج وهي كثيرة ونادرة.

ووجه الشكر للدكتور مصطفى وزيري ولجميع الأثريين لما بذلوه من جهد كبير بأيدٍ مصرية خالصة من أجل تنشيط حركة السياحة داخليا وخارجيا، آملًا في مزيد من التعاون الإيجابي البناء لتصبح محافظة سوهاج من أولى المحافظات في جذب السياحة الخارجية وإتاحة فرص عمل للشباب.
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج


أعلن الدكتور "وزيري" خلال الندوة عن عدد كبير من الاكتشافات الأثرية الهامة التي يتم الإعلان عنها لأول مرة بأيدٍ مصرية دون اللجوء إلى خبراء أثريين أجانب، وذلك في مناطق متفرقة بمختلف محافظات مصر.

وذكر منها مقبرة "اوسرخات" بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، مقبرة "امون امنحات"، بالإضافة إلى الكشف لأول مرة عن مومياوات محنطة لجعران وشبل ونمس، واكتشاف خبيئة منطقة "العساسيف" وخبيئة القطط والطيور المحنطة المقدسة، وتمثال "الكا" للملك رمسيس الثاني، وآلاف من القطع الأثرية الصغيرة والتوابيت من الخشب والابانوس.

وأشاد الدكتور عبدالناصر ياسين بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، مشيرا إلى أن كلية الآثار بسوهاج أعدت خطة متكاملة للتعاون مع المجلس الأعلى للآثار للإسهام في عملية الاكتشافات لإحداث طفرة في الترويج للسياحة وتاريخ مصر القديم.

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