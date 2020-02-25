«رئيس التحرير بيصلي بالعافية».. لماذا غضب مبارك من «عقيدتي»؟

قال الكاتب الصحفي الكبير، سمير رجب إنه كان متابعا للحالة الصحية للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وكان يدرك أن الحالة الصحية في نهايتها، لأن الأطباء بدأوا منذ يومين في رفع الأجهزة الطبية عنه.وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الرئيس مبارك كان يثق فيه ثقة كبيرة لأنه كان ملتزما بما يقول ولا يحرف ولا يفبرك، موضحا ميزة مبارك أنه كان لا يتدخل في العمل الصحفي.وتابع أن هناك واقعة وحيدة عندما فكر في إصدار جريدة "عقيدتي" للرد على التطرف، ولنشر الدين السمح، لكن هناك من أوصل له أن هذه الجريدة ستغذي التطرف، وهو ما دفع الرئيس الراحل للاتصال به في تمام الساعة السابعة صباحا ليقول له: "إنت بتعمل لي جورنال متطرف ورئيس التحرير بتاعه متطرف".واستكمل أنه رد على الرئيس قائلا: "مين قال كده؟"، ليرد عليه: "كل التقارير اللي عندي بتقول كده".وواصل أنه رد على الرئيس مبارك قائلا: "أولا التقارير دي مش صحيحة، ده جورنال هيحارب التطرف وينشر العقيدة السمحة، وبالنسبة لرئيس التحرير ده بيصلي بالعافية".وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرًا ودخل على أثرها إلى المستشفى وأودع في غرفة العناية المركزة.وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».مبارك من مواليد 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وحكم البلاد من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات حتى 11 فبراير 2011 بتنحيه بعد ثورة يناير.