أحمد موسى يحكي حوارًا مع مبارك قبل وفاته (فيديو)

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك له ما له وعليه ما عليه، مشيرًا إلى أن التاريخ هو من سيتحدث عن الرئيس الأسبق.وأضاف موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مبارك أكد خلال أحد اللقاءات له قبل وفاته أنه عاش في مصر، وسيظل موجودًا بها وسيموت على أرضها، مؤكدًا أن مبارك لم يفكر على الإطلاق في ترك مصر.وتابع موسى: "سألت مبارك في لقاء بيني وبينه عن إمكانية تركه لمصر، وقال لي إنه لن يترك مصر على الإطلاق وسيدفن فيها".وأكد موسى: "مبارك ظل صامدًا وتحمل الكثير، وهذا الرجل قدم لمصر الكثير، وحافظ على عملية السلام المبرمة مع إسرائيل، ولن يدخل مصر في أي حروب، وكانت مصر علاقاتها مقطوعة بأغلب الدول منذ أن تولى الحكم، وهو من أصلح تلك العلاقات".ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن مبارك أعاد مقر الجامعة العربية إلى القاهرة مرة أخرى، وساهم في تقوية العلاقة بين مصر والدول العربية.واستكمل: "سألت مبارك عن القادة العرب وتحدث عن الشيخ زايد، وقال: تربطني به علاقة قوية جدًا".وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرًا ودخل على أثرها إلى المستشفى وأودع في غرفة العناية المركزة.وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».مبارك من مواليد 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وحكم البلاد من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات حتى 11 فبراير 2011 بتنحيه بعد ثورة يناير.