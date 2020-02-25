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محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بلاغ للنائب العام ضد منتحل صفة صحفي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:44 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
الحسين عبيد
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تقدم ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوى، النائب العام، حمل رقم 11173 عرائض النائب العام، ضد شخص يدعى "ح. ع" مقيم بقها محافظة القليوبية، وذلك لانتحاله صفة صحفى على صفحات التواصل الاجتماعى فيسبوك، وجاء فى البلاغ أن المادة 65 من القانون رقم 76 لسنة 1970 الخاصة بإنشاء نقابة الصحفيين تنص على أنه لا يجوز لأى فرد أن يعمل فى الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدا فى جداول النقابة.

وأضاف ضياء رشوان، فى البلاغ، أن المادة رقم 103 من ذات القانون تنص على أنه يحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا فى أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير أعضاء النقابة المقيدين فى جداول المشتغلين أو المنتسبين أو تحت التمرين، استثناء من ذلك يجوز لهم تعيين مراسلين أجانب فى الخارج فقط إذا اقتضت الضرورة ذلك، ورتبت المادة 115 من القانون على مخالفة هاتين المادتين عقوبة.

وطالب ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، النائب العام، في بلاغه، باتخاذ اللازم قانونا ضد منتحلي صفة الصحفي.

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