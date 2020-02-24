«عيشته كلها حرام».. كيف يتهرب أيمن نور من الضرائب فى تركيا؟

عرض الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» خلال حلقة اليوم من برنامجه «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» فيديو أحمد حمدي إبراهيم، أحد العاملين المستقلين من قناة الشرق، ويفضح فيه تهرب الأجير أيمن نور من الضرائب في تركيا.وقال محمد الباز، إن أحمد حمدي إبراهيم كشف عن أن جميع العاملين بقناة الشرق القطرية، لا يحملون إقامة عمل في القناة.وأشار إلى أن أحمد حمدي إبراهيم، أوضح أن القناة تطلب من العاملين بها أن يحصلوا على إجازات حال مرور الشرطة التركية على القنوات، وهذا يعني أن القناة تتهرب من الضرائب بشكل كامل، وأن القناة ليس بها سوى 5 أشخاص فقط هم من يحملون إقامة عمل.ولفت محمد الباز إلى أن أيمن نور يعيش في الحرام بشكل كامل على كل مستوياته الحرام المالي والجنسي والإداري.