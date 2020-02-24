خبير لوائح يكشف إمكانية عدم توقيع عقوبة على الزمالك

قال محمد البيومي، خبير اللوائح الدولية، إن انسحاب الزمالك، طبقَا للائحة الاتحاد المصري يعتبر خاسرًا المباراة 2 صفر ما لم تكن النتيجة أعلى من ذلك، وتوقع غرامة مالية على الفريق الأبيض نتيجة الانسحاب.أضاف خبير اللوائح الدولية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد":"لو هناك عذر مقبول، يعتبر الزمالك خاسرًا للمباراة لكن لا توقع عليه عقوبات".وأكد أن الأمطار لا تعتبر عذر مقبول لنادي الزمالك لأنه على الفريقين أن يحضرا إلى أرض الملعب قبل 3 ساعات من بدأ المباراة، ويقدما قائمة اللاعبين قبل ساعتين من الموعد المحدد، وتقديم الإحماء الأولي قبل ساعة من بداية المباراة، قبل نصف ساعة يكون الفريقين جاهزين للفحص الفني.وأشار إلى أنه لو هناك شبهة تواطئ من أي نادي لعدم حضور المباراة ستكون العقوبة المالية مضاعفة، ولو تكرر الانسحاب من مباراة أخرىن يهبط للدرجة الرابعة.وذكر أن الزمالك سبق وتغيب عن مباراة مصر المقاصة، ووقع عليه غرامة مالية، وخصم منه 6 نقاط كاشفًا أن تأجيل الاتحاد المباراة لمدة ساعة، خطأ قانوني من اتحاد الكرة، لأن اللائحة نصت على 20 دقيقة فقط، بعدها توضع الكرة، وتركل الكرة ويصفر الحكم بنهاية المباراة.وواصل:"في حالة كان الزمالك نجح في الوصول خلال ساعة كان الأهلي سيلعب اللقاء، ثم يحتج ويكسب الاحتجاج؛ لأن اتحاد الكرة أخطأ".